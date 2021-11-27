Кемерово, 27 ноября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. С высокой долей вероятности причиной аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв газо-метановой смеси. Об этом сообщил оперативный штаб, который работает на шахте.

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Уточняется, что об этом свидетельствуют повреждения внутри шахты и то, что все системы вышли из строя.

«Мы еще до конца не знаем, что произошло в эпицентре взрыва, туда не дошел пока никто, поэтому не можем предсказать, что там находится. Мы очень хотим поднять каждого. Все, что в наших силах, будет сделано, но без риска гибели для наших ребят. Все мероприятия идут только при максимально возможных безопасных условиях», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Отмечается, что максимально точные причины трагедии установит следственная комиссия, которая сейчас проводит расследование.