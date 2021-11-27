Новосибирск, 27 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Новосибирске начата прокурорская проверка по сообщению о попытке нападения школьника на учителя и одноклассника. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Цитата из к/ф «Простой карандаш». Реж. Наталья Назарова. 2019. Россия В школе

«Прокуратура проверит инцидент в школе, в ходе которого ученик 5 класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока. Предварительно установлено, что мальчик состоял на внутришкольном учете», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об образовании и профилактике правонарушений о несовершеннолетних.