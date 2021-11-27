Брюссель, 27 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Европейская комиссия внесла российского авиаперевозчика «Скол» в обновленный список компаний, деятельность которых запрещена на территории ЕС. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕК.

Ec.europa.eu Еврокомиссия

«Один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты», — говорится в сообщении.

Как говорится в документе, компании, попавшие в данный перечень, «не соответствуют международным стандартам безопасности».

Компания «Скол» является единственным российским авиаперевозчиком из 97 мировых компаний, которым запрещена деятельность в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа 8 декабря 2021 года планирует начать рассмотрение иска «Сургутнефтегазбанка» к ООО «Авиакомпания «Скол». Истец требует обратить взыскание на заложенное имущество — вертолёты и авиадвигатели.

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