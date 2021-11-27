На Ямале выявили уже более 58 тыс. носителей коронавируса
Салехард, 27 ноября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 26 ноября выявили ещё 132 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
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Коронавирус
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Всего в регионе обнаружили уже 58 052 заразившихся. Из них выздоровели пока только 52 487 человек.
Скончались от COVID-19 ещё три гражданина. С начала пандемии от этой болезни умер уже 851 пациент.