Москва, 28 ноября, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Конфискацию не только транспортного средства, но и иного имущества в качестве наказания за опасное, агрессивное вождение предложил ввести депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Ответственность должна быть, прежде всего, материальная, настолько болезненная для них, чтобы просто один, два, три примера — и все остальные пересели на такси. Значит, конфискация автомобиля — это раз, компенсация вреда жертвам этих преступлений, не только имущественного вреда, а здоровья — это два», — сказал Нилов.

Парламентарий обратил внимание на то, что «государство лечит, а потом реабилитирует и содержит, возможно, инвалидов, которых огромное количество оставляют такие гонщики».

По его убеждению, наказывать нарушителей следует «полным рублём».

«Это миллионы, миллионы рублей, да, плюс моральный ущерб, плюс, и так далее. Нет денег — конфискация имущества, ещё раз говорю, не только автомобиля, — всё, что есть, надо отбирать», — предложил Нилов.

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В Госдуме объявили о подготовке законопроекта об уголовном наказании за опасное вождение. Санкции будут предусматривать также конфискацию транспортного средства.