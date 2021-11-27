Омск, 27 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки зарегистрировано 15 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2787 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 112 818 (+589 за сутки). Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 88 525 человек, в том числе 696 человек за последние сутки.

«898 500 человек привиты от коронавируса, из них 639 343 человека получили оба компонента вакцины», — добавили в региональном оперштабе.