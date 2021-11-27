Кемерово, 27 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Горноспасателя Александра Заковряшина, который выжил после суток пребывания в аварийной шахте «Листвяжная» перевели в Кузбасскую больницу медицинской помощи им. М.А. Подгобунского. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Ako.ru Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная»

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«Принято решение перевести Александра Заковряшина в эту больницу. Состояние остается стабильно тяжёлым, врачи опасаются осложнений на почки в связи с сильным переохлаждением, которое горноспасатель получил, пока выбирался из аварийной выработки. В этой клинике есть необходимое оборудование для оказания помощи в полном объёме», — уточнил губернатор.

Отметим, что на лечении в Кузбасской больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгобунского находятся 11 человек, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная». Шестеро из них — горноспасатели, пятеро — шахтёры.