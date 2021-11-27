Экс-мэра Прокопьевска исключили из ЕР за банкет в дни траура
Прокопьевск, Кемеровская область, 27 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Отправленного в отставку за банкет в дни траура мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко, а также спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из «Единой России». Об этом «РИА Новости» сообщил секретарь Кемеровского реготделения партии, сенатор Алексей Синицын.
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«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдиной Натальи Александровны», — уточнил он.
По словам Синицына, именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора региона об объявлении траура.
Напомним, что ранее отправленный в отставку Вячеслав Старченко назвал фейком видео о банкете в дни траура в Кузбассе.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM 25 ноября в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погиб 51 человек.