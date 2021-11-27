Улан-Удэ, 27 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Трое скончавшихся были младше 65 лет, четверо — старше этого возраста. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2161.

К 27 ноября в ковидных стационарах лечатся 1222 пациента, состояние 951 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 77 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся ещё почти 3,6 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1551 койка: занято — 1222, свободно — 329 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,8%», — добавили в оперштабе.