Пекин, 27 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Российский спортсмен Сергей Ридзик стал победителем в дисциплине «ски-кросс» на соревнованиях, которые проходят в рамках этапа Кубка мира по этому виду спорта в Пекине. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tsutomu Takasu Фристайл

При этом второе место занял представитель Канады Брэди Леман, третье — Бастьен Мидоль из Франции.

В то же время в аналогичных соревнованиях у женщин победила Сандра Неслунд из Швеции, второй стала представительница Швейцарии Фанни Смит и третьей — французская спортсменка Мариэль Берже-Саббатель. Лучшей из представительниц России стала Екатерина Мальцева, занявшая 16-е место.

Отметим, следующий этап мирового первенства по фристайлу состоится в Идре (Швеция).