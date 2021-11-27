Москва, , 13:15 — REGNUM В десяти регионах России пройдет эксперт по оказанию в дистанционном формате бесплатной юридической помощи граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Эксперимент пройдёт в Татарии, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. Координировать его будет межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители Минюста, МВД, Минцифры и регионов-участников, говорится на сайте правительства.

Ожидается, что по итогам эксперимента Минюст представит в правительство доклад о целесообразности создания федеральной государственной информационной системы для оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Срок определен до 1 июля 2022 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, право на бесплатную юридическую помощь имеет большое количество категорий граждан, в частности, малоимущие, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, дети-инвалиды, а также дети-сироты, несовершеннолетние, содержащиеся в спецучреждениях. Госдума регулярно расширяет круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

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