Горно-Алтайск, 27 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 24 272. За минувшие сутки выявлено 34 новых носителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Чемальском районе, где выявлено по семь новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского (+4), Чойского (+4), Шебалинского (+4) и других районов.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 21 779 человек, в том числе 78 за последние сутки.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 2, за весь период — 498, в том числе 450 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.