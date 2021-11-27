В Крыму состоялась финальная высадка деревьев в рамках акции «Сохраним лес»
Симферополь, 27 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Более 3,5 тысяч саженцев ясеня высадили сегодня в Симферопольском лесничестве. Таким образом завершилась крупнейшая лесовосстановительная акция России сезона 2021. В финальном мероприятии акции «Сохраним лес» приняли участие более 70 человек.
Ее поддержали представители федеральной и региональной властей, студенты, добровольцы и команда «Молодёжки ОНФ».
По информации заместителя министра природных ресурсов и экологии России Сергея Аноприенко, 2021 год наглядно показал, что акция «Сохраним лес» имеет большой потенциал. В этом году удалось высадить рекордные 70 миллионов деревьев.
В этом году особый акцент был сделан на регионы, пострадавшие во время лесных пожаров летом 2021 года. Старт акции был дан в Якутии в августе, с посадки в Хатыминском участковом лесничестве десяти тысяч сеянцев сибирского кедра. Место для старта акции «Сохраним лес» выбрали не случайно. В 2008—2009 годы здесь также бушевали сильные лесные пожары. В первой высадке вместе с руководством и жителями республики также принимали участие добровольцы «Молодёжки ОНФ». Как раз в это время волонтеры помогали жителям села Бясь-Кюель справиться с последствиями лесных пожаров.
Кроме того, в этом году в рамках акции «Сохраним лес» была запущена новая инициатива «Дерево жизни»: молодые семьи, в которых появился малыш, будут получать уникальный подарок — сертификат, который дает возможность не только посадить дерево, но и назвать его в честь своего ребенка. Начиная со следующего года сертификаты на посадку деревьев будут вручаться семьям в ЗАГСах или в роддомах, как часть подарочного набора. Для того, чтобы принять участие в высадках, родителям будет нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции «Сохраним Лес» (сохранимлес.рф).
В мероприятиях по высадке деревьев традиционно приняли участие все 85 регионов России. Всего на интерактивной карте проекта на сайте сохранимлес. рф в 2021 году было зарегистрировано свыше четырех тысяч точек высадок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM впервые всероссийская акция «Сохраним лес» была проведена в стране в 2019 году. За 3 года было высажено 150 миллионов деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Организаторами акции выступают АНО «Сад памяти», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и АНО «Национальные приоритеты».