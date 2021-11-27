Москва, 27 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Никакого вторжения России на Украину не будет, все связанные с этим сообщения являются пропагандистской акцией Госдепартамента США. Об этом 27 ноября заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1».

Svklimkin Сергей Нарышкин

«Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет», — сказал он в ответ на вопрос о сообщениях о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.

«Вообще всё, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США», — добавил директор СВР РФ.

Также Нарышкин уточнил, что американская сторона, по его мнению, накачивает такого рода фальшивыми и ложными сообщениями своих союзников, руководителей СМИ и политологических центров США для того, чтобы они увеличивали количество этой ложной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден допустил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленскиммогут состояться в ближайшее время.