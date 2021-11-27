Пермь, 27 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Пермском крае 26 ноября обнаружили ещё 694 случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Всего в регионе выявили уже 138 692 заразившихся коронавирусом. В тяжёлом состоянии госпитализированы 358 пациентов. 159 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались от COVID-19 уже 6777 человек.