Красноярск, 27 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 150 504. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки диагноз подтвердился у 704 человек. Под медицинским наблюдением на дому на 27 ноября остаются почти 55,7 тыс. жителей, контактировавших с больными.

«Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4 401. Проведено тестов на коронавирус всего 4 266 473, из них за последние сутки 15 019», — отметили в управлении.

Выздоровели от COVID-19 за сутки, по данным портала «Стопкоронавирус», 705 пациентов. А всего к настоящему времени коронавирус побороли 134 125 жителей края. Жертвами COVID-19 стали 7 395 человек, в том числе 38 за последние сутки.