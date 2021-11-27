Скопье, 27 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Социал-демократическом союзе Македонии (СДСМ) в ночь с 26 на 27 ноября заявили о том, что 12 декабря партия проведет выборы нового лидера. Это означает, что отставка премьер-министра Зорана Заева с поста главы партии была принята Центральным исполнительным советом партии.

Sdsm.org.mk Зоран Заев

Как сообщает албанское новостное агентство MAI, о выборах сообщила представительница СДСМ Богданка Кузеска.

Напомним, Заев заявил о своей отставке с поста главы партии и правительства еще 31 октября, однако до сих пор его отставка не была принята, более того, он не подал письменного прошения об отставке с поста премьер-министра в парламент и администрацию президента.

Тем временем из правящей коалиции вышла малая албанская партия Движение Беса, о возможности присоединения к правительству 27 ноября заявила другая малая партия — Движение Альтернатива.