Дзержинск, Нижегородская область, 27 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. На заводе им. Я. М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, который находится в городе Дзержинск Нижегородской области, прогремело несколько взрывов. Об этом 27 ноября сообщил источник в экстренных службах региона.

Niklas Freidwall Взрыв

«На Заводе имени Я. М. Свердлова произошло несколько взрывов», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что, по предварительной информации, в результате этого пострадали двое рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Екатеринбурге на одном из складов рано утром 27 ноября произошёл пожар.