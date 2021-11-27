Филадельфия, США, 27 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Игра состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу гостей со счетом 6:3.

У победителей заброшенными шайбами отметились оформивший в матче дубль финский форвард Себастьян Ахо (14-я и 21-я минуты), шведский нападающий Йеспер Фаст (22-я), еще один финский форвард Еспери Котканиеми (26-я), Стивен Лоренц (37-я) и российский нападающий Андрей Свечников (45-я).

В составе «Филадельфии» голами отметились российский защитник Иван Проворов (1-я), Джоэль Фараби (18-я, в большинстве) и финский защитник Расмус Ристолайнен (22-я).

Отметим, в следующем матче «Каролина» 28 ноября сыграет дома с командой «Вашингтон Кэпиталз», а «Филадельфия» днем позже встретится на выезде с клубом «Нью-Джерси Дэвилз».