Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Фестиваль «Уличная Классика» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В зоне экстремальных видов спорта Кристина Уколова © ИА REGNUM

В ходе фестиваля спортсмены из разных регионов страны примут участие в соревнованиях по восьми дисциплинам экшн-спорта.

Форум и дискуссионная площадка станут местом встречи представителей органов власти и молодежи, которая развивает уличные виды спорта, культуру и творчество. Событие будет отправной точкой серии мероприятий по России от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Союза экстремальных видов спорта (ExtremeTeam).

В программе представлены: турнир по баскетболу 3×3, соревнования по сноуборду в дисциплине джиббинг, контесты по скейтборду, BMX flatland и freestyle, футбольному фристайлу и панне. Также лучшие художники Санкт-Петербурга разрисуют подготовленную стену в зоне граффити.

Важной частью «Уличной классики» станет образовательная программа: форумная кампания, воркшопы и семинары. В формате открытого микрофона лидеры российских комьюнити поднимут вопросы и проблематику развития уличных культур в России, расскажут о том, что им действительно интересно. Среди участников дискуссионных площадок ожидается присутствие министра спорта РФ Олега Матыцина и руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксении Разуваевой. Итогом диалога станет создание плана развития индустрии.

Принять участие в соревнованиях смогут спортсмены со всей России, однако в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе мероприятие пройдет в закрытом формате. Участники получают допуск к соревнованиям при наличии действующего QR-кода о вакцинации, QR-кода о перенесенной болезни или справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией и отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до фестиваля.

Организаторы фестиваля: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Союз экстремальных видов спорта (ExtremeTeam), Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Санкт-Петербурга и Общероссийская общественная организация «Улицы России». Также мероприятие пройдет при поддержке Министерства спорта РФ и Ассоциации студенческого баскетбола.

Отметим, фестиваль пройдет в формате covid-free, для зрителей будет прямая трансляция программы «Уличной Классики».