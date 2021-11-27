Челябинск, 27 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Челябинской области 26 ноября выявили ещё 653 заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Из них трое школьников. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 126 625 случаев заражения.

Больных COVID-19 насчитывается 15 969 человек. Скончались от ковида уже 5048 граждан.