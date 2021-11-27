Москва, , 09:35 — REGNUM Разработка ядерного буксира «Зевс» находится в стадии обсуждения ресурсного обеспечения проекта, заявил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко на отраслевом совещании «Фотовольтаика-2021».

Сборка ядерного буксира YouTube

"Мы находимся ещё в обсуждениях его ресурсного обеспечения», — цитирует Блошенко ТАСС.

Он не раскрыл других подробностей о разработке проекта. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проект по ядерной космической энергетике, в рамках которого разрабатывается буксир «Зевс», будет представлен на защиту в правительство до конца 2021 года.

Ядерные буксиры смогут использоваться для долговременных автоматических экспедиций к Венере, Марсу, Юпитеру и другим планетам Солнечной системы. Главной особенностью этого проекта является использование в космических аппаратах ионных двигателей, которые значительно превосходят по энергоэффективности жидкостные установки.

Первые образцы ядерного буксира могут быть изготовлены не ранее 2025 года. Испытательный полёт на околоземной орбите планируется на 2030 год.

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