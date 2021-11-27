Кемерово, 27 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. До 15 человек увеличилось количество пострадавших в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области горноспасателей. Об этом 27 ноября рассказал начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков на встрече с семьями погибших горноспасателей.

Sledcom.ru Следователи на месте трагедии на шахте «Листвяжная»

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«Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода», — приводит его слова РИА Новости.

Также начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС отметил, что все спасатели из этого числа шли по одному маршруту и вели поиск пропавших горняков.

«Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали», — добавил Апальков.

Кроме того, он рассказал, что окись углерода может проникать в организм через кожу, слизистую глаз и это ведет к моментальному отравлению.

«А там концентрация была запредельной», — пояснил Апальков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что на время, пока работники шахты «Листвяжная» не смогут вернуться к работе, им будут выплачивать полные зарплаты.