Екатеринбург, 27 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на одном из складов рано утром 27 ноября произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области На месте пожара в промзоне в Екатеринбурге

Возгорание случилось в промзоне на ул. Комсомольская. На площади 20 кв. метров горели как готовая продукция, так и внутренняя обшивка склада. При этом тушение было осложнено сильным задымлением и сложной планировкой склада.

К борьбе с огнём привлекли 32 человека и 14 единиц техники. Открытое горение удалось оперативно ликвидировать.