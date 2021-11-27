Кызыл, 27 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 15 680, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из 57 заболевших мужчин — 24, женщин — 33. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 18, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 364 больных, в том числе 40 детей и десять беременных женщин. Занятость коечного фонда составляет 68,7%. На амбулаторном лечении находятся ещё 174 пациента.