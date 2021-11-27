Бишкек, 27 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. День тишины наступил перед парламентскими выборами, назначенными на 28 ноября в Киргизии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Согласно законодательству страны, день тишины начинает действовать за сутки до начала выборов в стране. Действие дня тишины начинается с 08:00 по местному времени 27 ноября и продлится до открытия избирательных участков в 08:00 по местному времени 28 ноября.

В течение 24 часов в стране запрещены любые виды агитации за партии либо за кандидатов в парламент. Размещённые до дня тишины баннеры, плакаты и листовки разрешено не убирать, но лишь в том случае, если они находятся вдали от избирательных участков.

Впервые с 2005 года парламентские выборы в стране будут проходить по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, а дополнительно ещё 36 депутатов изберут в одномандатных округах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предотвращении спецслужбами Киргизии попытки госпереворота. По версии ведомства, организованная группа лиц, в которую вошли и депутаты парламента, планировала устроить после назначенных на 28 ноября парламентских выборов провокации и массовые беспорядки с последующим насильственным захватом власти.