Иркутск, 27 ноября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 27 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6272 человека, причём 29 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 137 531 (+602 за сутки). Госпитализированы 5100 (-137 за сутки). В то же время излечились 112 804 пациента (+427).

Ещё 537 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+5 за сутки).

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