Хониара, , 07:30 — REGNUM Полиция Соломоновых островов арестовала более 100 участников антиправительственных акций протеста в столице островного государства Хониаре, сопровождающихся массовыми беспорядками и грабежами. Об этом говорится в заявлении комиссара полиции Мостина Мангау, 27 ноября опубликованном пресс-службой ведомства.

Поджог здания парламента на Соломоновых островах Chris Teva@Twitter

По словам полицейского чиновника, правоохранители «будут жить и принимать решения» руководствуясь исключительно принципами верховенства закона.

комиссар Мостин Мангаю «Если кто-либо будет уличён в нарушении или незаконной деятельности, полиция без колебаний арестует его и разбёрется с ним».

В документе отмечается, что в отношении задержанных в настоящее время проводится расследование, по итогам которого им предъявят обвинения.

Напомним, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил направление на Соломоновы острова дополнительного контингента сотрудников австралийской федеральной полиции для помощи местным властям в борьбе с беспорядками.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее трёх человек погибли во время уличных беспорядков в столице Соломоновых островов Хониаре.

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