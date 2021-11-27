Кемерово, 27 ноября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 4325 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 17 818 человек.

Всего в регионе выявлено 73 265 случаев заражения коронавирусом, 67 376 человек выздоровели, 1564 пациента скончались.