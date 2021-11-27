Киев, 27 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Информацию о готовящемся госперевороте на Украине прокомментировал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. По его словам, которые цитирует телеграм-канал «Донбасс решает», Зеленский может решиться на военную авантюру в Донбассе, чтобы удержаться у власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Как сообщают украинские СМИ, Владимир Зеленский, рейтинг которого стремительно падает, может ввести в стране военное положение с 1 декабря. По словам эксперта, это может привести к войне.

«Россия не позволит захватить Донбасс. К сожалению, это будут реальные боевые действия с человеческими жертвами. Это цена, которую нужно будет заплатить, чтобы умиротворить Украину», — считает Дмитрий Родионов.

Сам Зеленский накануне, 26 ноября, заявил, что олигарх Ринат Ахметов готовит военный переворот на Украине.

«Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — заявил впоследствии сам Ахметов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Киев при поддержке Запада заметно активизировал свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. Недавняя провокация с «учениями» в акватории Черного моря, почти ежедневные нарушения перемирия в Донбассе свидетельствуют о том, что украинские власти никаким образом не хотят мирного урегулирования процессов на юго-востоке и нацелены исключительно на войну.

Ситуацию подогревают западные СМИ. В повестке Bloomberg, к примеру, окончательно поселилась тема якобы готовящегося нападения России на Украину.

Украинские неонацисты будут изо всех сил провоцировать Россию на войну. В этом у них большой опыт, как и у их предшественников гитлеровцев, рассказал блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в интервью Sputnik.

«Переоденут своих укронацистов в форму военнослужащих Донбасса. Сами на себя нападут, а после свалят все на российскую сторону», — сказал он.

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