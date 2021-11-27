Тегеран, 27 ноября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. 26 ноября советник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор Африканского офиса МИД Ирана заявил на встрече с послом Гвинейской Республики в Тегеране Бангали Диакхаби о высоком статусе Африки во внешней политике страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Валиолла Мохаммади написал в своем посте в Instagram, что в ходе встречи Диакхаби передал послание главы МИД Гвинеи министру иностранных дел Ирана Хосейну Амирабдоллахиану. Он также охарактеризовал связи между двумя странами как очень хорошие и постоянно растущие.

По словам Мохаммади, посол Гвинеи также указал на богатую культуру и историю Ирана и выразил готовность расширять связи с Исламской Республикой Иран.

Он также подчеркнул особый статус Африки во внешней политике Ирана, выразив заинтересованность страны в расширении двусторонних связей и международного сотрудничества с западноафриканской нацией.

Мохаммади также сказал, что на встрече были подняты различные вопросы для расширения сотрудничества, включая обмен делегациями и расширение деловых обменов.