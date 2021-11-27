Кемерово, 27 ноября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Выброс метана мог стать причиной взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 27 ноября сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

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Предварительной причиной взрыва на шахте назван внезапный выброс метана, который затем взорвался, однако пока не установлена причина самого выброса. В настоящее время в деталях разбираются специалисты, расследование продолжается.

Отмечается, что будет изучена работа датчиков, корректность показаний по концентрации метана в шахте. Окончательные выводы по причинам трагедии будут сделаны после окончания расследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир путин дал поручение правительству организовать помощь семьям погибших и пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.