Тегеран, 27 ноября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. 26 ноября заместитель министра дорог и городского развития и управляющий директор железнодорожной компании Исламской Республики Иран объявил о заключении «трехстороннего меморандума о взаимопонимании между Ираном, Туркменистаном и Казахстаном». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На совместной встрече представителей Исламской Республики Иран, Туркменистана и Казахстана, которая состоялась 26 ноября на полях саммита государств — членов ОЭС, между тремя странами было подписано соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта.

Миад Салехи заявил в интервью агентству Mehr, что меморандум о взаимопонимании был заключен для увеличения загрузки железнодорожного транспорта в Туркменистан и оттуда в Иран. Он отметил, что меморандум был подписан в соответствии с соглашением, достигнутым месяц назад между ним иАзатом Мурадовым, главой Туркменских железных дорог.

Салехи сообщил, что в соответствии с этим меморандумом предусмотрено, что между тремя странами будет сформирована совместная рабочая группа для достижения цели по увеличению объема грузов, проходящих по транзитному маршруту.