Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Возможность сокращения военных учений в Европе для смягчения напряжённости на границе Украины и России рассматривает администрация Белого дома. Об этом 27 ноября сообщила газета Wall Street Journal.

Военные учения НАТО в Эстонии NATO North Atlantic Treaty Organization

В качестве одного из вариантов снижения напряжённости в регионе администрация США рассматривает увеличение обороноспособности Украины путём поставок средств противовоздушной обороны и другого вооружения, одновременно ужесточив санкции в отношении России.

Другой сценарий предусматривает более жёсткую позицию США по соблюдению договорённостей, достигнутых в Минске. Также не исключается, что Белый дом пойдёт на снижение напряжённости в регионе путём «снижения риска конфронтации с Москвой». Этот путь предполагает приостановку поставок военной помощи Украине и ограничения на проведение военных учений в Европе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдепе США объяснили, откуда поступает информация о российских войсках на границе с Украиной.

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