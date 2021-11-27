Абакан, 27 ноября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. В Хакасии врачи Центрального военного округа (ЦВО), помогающие медикам республики в лечении пациентов с коронавирусом, выписали более 200 пациентов, излечившихся от COVID-19. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

пресс-служба ЦВО «Медики ЦВО совместно с медицинскими специалистами здравоохранения республики Хакасия проводят лечение пациентов с различными формами течения болезни и сопутствующими патологиями».

Все выписывающиеся пациенты получают от врачей подробные рекомендации по восстановлению организма после перенесённой болезни.

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Напомним, что в настоящее время в четырёх медицинских учреждениях Хакасии в городе Абакане и Черногорске продолжают работать врачебно-сестринские бригады, состоящие из военных медиков различных специальностей, имеющих значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 175 случаев заражения коронавирусом, в том числе 59 — в Абакане. Умерли за сутки 12 пациентов с COVID-19.