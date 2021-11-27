Хабаровск, , 03:55 — REGNUM Группа рыбаков, пропавших в снегопад на реке, была найдена спасателями в Хабаровском крае. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по региону.

Метель shevgota

По данным МЧС, рыбаки 20 ноября выехали на реку Катэн, их местонахождение было неизвестно. Спасатели отправились в район имени Лазо, где, как предполагалось, могут находиться пропавшие. В районе предполагаемого поиска бездорожье, глубокий снег при полном отсутствии связи.

В результате поиска пропавшие были обнаружены, их жизни ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется. Уточняется, что рыбаки находились в отапливаемом помещении, у них есть запас топлива и продуктов. Из-за снегопада у них нет возможности выехать с места стоянки.

За прошедший день спасателям удалось проделать колею на одно колесо к месту стоянки транспорта застрявших рыбаков. В дальнейшем будет сделана колея под второе колесо и начнётся эвакуация граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске пропавших рыбаков в Хабаровском крае.

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