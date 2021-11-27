Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Как минимум три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в американском штате Северная Каролина. Об этом 27 ноября сообщило местное отделение телеканала NBC.

Стрельба Alexas_Fotos

Нападение на людей произошло во время «чёрной пятницы», — время распродаж, когда в торговых центрах и магазинах множество покупателей. Сотрудники полиции эвакуируют посетителей торгового центра. По предварительным данным, задержан один человек.

На настоящее время неизвестно ни о состоянии пострадавших, ни о личности задержанного. Торговый комплекс власти намерены закрыть дол окончания расследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем при стрельбе в Северной Каролине.

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