Женева, Швейцария, 27 ноября, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО) перенесли на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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Конференция должна была проходить в Женеве с 30 ноября по 3 декабря. Источники утверждают, что причинами переноса стали сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции и выявление нового штамма SARS-CoV-2. При этом последняя конференция проходила в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе. Изначально ее планировали провести в июне 2020 года в Казахстане, однако перенесли также из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил о намерениях посетить 12-ю министерскую конференцию ВТО в Женеве.