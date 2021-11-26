Сеул, 26 ноября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Актер популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Парк Хэ-су рассказал о своем отношении к бойзбенду BTS. Об этом информирует портал NME.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Накануне три члена актерского состава популярной серии Netflix «Игра в кальмаров» — Ли Чжон Чжэ, Парк Хэ Су и Юнг Хо Ен — вместе с режиссером и сценаристом Хван Дон Хеком приняли участие в разговоре с порталом Variety. Их спросили, кто из них «с наибольшей вероятностью споет песню BTS». Голоса были поровну разделены между Юнг Хо Ен и Парк Хэ-су. «Думаю, что он лучше поет, чем я», — сказал Юнг о Парке. «Но я знаю о BTS больше, чем он, поверьте». После чего Парк заявил что на самом деле он «большой поклонник» BTS и добавил, что предпочитает танцы пению.

В других новостях об игре Squid сообщается, что недавно блоггер MrBeast организовал реальную версию «Игры в кальмара», в которой 456 участников соревновались за денежный приз в размере 456 000 долларов.