Бухарест, , 21:23 — REGNUM Национальный банк Румынии (НБР) представил банкноту номиналом в 20 леев ($4,5) с изображением Екатерины Теодорою — румынской военной деятельницы, снайпера, погибшей в сражении между германскими и русско-румынскими войсками при Мэрэшешти во время Первой мировой войны в 1917 году. Об этом 26 ноября сообщила бухарестское издание Digi24.

Ф. Мазерель. Первая мировая война. 1917

«Женский портрет на указанной купюре представлен впервые в новой истории денежной системы Румынии, — констатировал глава НБР Мугур Исэрэску. — Это отвечает законным общественным требованиям в поддержку гендерного равенства, а также отмечает важную роль наших выдающихся соотечественниц в развитии румынской государственности».

Банкнота напечатана на традиционной полимерной основе. На ее лицевой стороне представлены репрезентативные элементы — портрет Теодорою и годы ее жизни (1894 — 1917). На реверсе — графическая композиция включает изображение крылатой статуи Виктории (Победы) и рисунок памятного холма Мэрэшешти. Купюра будет официально введена в действие с 1 декабря 2021 года.