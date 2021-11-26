Челябинск, 26 ноября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Челябинске за 22−25 ноября было обнаружено ещё 92 нарушителя масочного режима. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

ИА REGNUM Маски

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Рейды провели сотрудники полиции и городского управления торговли. Всего ими было проверено 572 магазина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области сокращается количеств больных COVID-19. Это происходит за счёт активной выписки пациентов в связи с выздоровлением.