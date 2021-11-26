Челябинск, 26 ноября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Челябинске на двух участник протеста в здании областного Заксобрания полиция составила протоколы. Об этом пишут СМИ.

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По данным 74.ru, поводом для этого стал плакат с призывом отправить нового спикера парламента Александра Лазарева в отставку. Активисткам вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга. Одна из них отказалась подписывать протокол. Теперь обеих пожилых женщин ждёт суд.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста произошла 25 ноября. Десятки активистов протестовали против одобрения федеральных поправок о QR-кодах.