Варшава, 26 ноября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Президент CD Projekt Адам Кичиньский опроверг информацию о том, что компанию могут продать. Об этом 26 ноября сообщает портал Eurogamer.

Компания CD Projekt Логотип компании CD Projekt

Во время беседы с корреспондентами польской газеты Rzeczpospolita разработчик напомнил, что на протяжении многих лет CD Projekt заявляла, что хочет оставаться независимой и не планирует становиться частью более крупной организации.

«Мы также не ищем стратегического инвестора», — сказал Кичиньский. Когда журналисты спросили, может ли какая-то компания совершить враждебное поглощение CD Projekt путём покупки акций, разработчик заявил, что существуют «положения», которые являются серьёзным препятствием для совершения подобной операции.

Напомним, CD Projekt была основа в Варшаве (Польша) в 1994 году, по состоянию на 2020 год в компании работали более 1,1 тыс. сотрудников. Ей принадлежат такие видеоигровые франшизы, как Cyberpunk 2077, «Ведьмак», а также онлайн-магазин игр без защиты от копирования GOG.