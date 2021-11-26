Тюмень, 26 ноября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 324 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составлял аналогичное число случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 ноября коронавирусом заразились 79 613 человек, выздоровели 61 956 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 26 ноября в регионе скончались 2793 пациента с COVID-19 (на 24 человека больше, чем днём ранее).