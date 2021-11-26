Курган, 26 ноября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 196 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 87 зафиксировано в Кургане, сообщает 26 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 199 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 26 ноября выявлено 44 453 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 26 ноября вылечились 35 114 человек, скончались 860 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).