Петрозаводск, 26 ноября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Власти Карелии на фоне снижения заболеваемости COVID-19 продолжили поэтапное снятие ограничений, но с сохранением системы QR-кодов. Круглосуточная работа разрешена общепиту, а также дискотекам, клубам, отелям и турбазам. Об этом 26 ноября сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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По его словам, текущая ситуация с заболеваемостью позволяет разрешить с 26 ноября работу предприятий общепита в ночное время при условии, что у организации есть паспорт коллективного иммунитета.

«Для посетителей старше 18 лет сохраняется требование предоставлять QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест», — отметил он.

Также разрешается работа ночных клубов, танцплощадок, проведение дискотек после 23:00, если организация или индивидуальный предприниматель имеет паспорт коллективного иммунитета, а посетители — один из трех документов (QR-код, справка о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест).

«Соответствующие изменения внесены в распоряжение о борьбе с коронавирусом», — заметил Парфенчиков.

Также послабления коснулись гостиниц, отелей, хостелов и турбаз, в том числе тех, у кого есть паспорт коллективного иммунитета.

«Заселять гостей старше 18 лет, прибывших из-за пределов республики, как и прежде, необходимо при предъявлении ими QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, или отрицательного ПЦР-теста», — подытожил Артур Парфенчиков.

Отметим, за прошедший день в Карелии было выявлено 265 инфицированных, в том числе 50 детей, что на три человека меньше, чем днем ранее. Среди новых случаев 254 человека (95,9%) не были привиты. В ковидных стационарах получают лечение 787 пациентов, в состоянии средней тяжести — 692 человека, в тяжёлом — 93 (из них непривитых — 91). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь двух крайне тяжёлых больных. За минувший день также было выписано по выздоровлению 263 из ранее зараженных и зарегистрировано три летальных случая от COVID-19, что на два меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в регионе был зарегистрирован 82 471 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 9855 детей. Из них выздоровели 77 732 человека, в том числе 9444 ребенка. Умерло 1069 человек.