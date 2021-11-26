Пекин, , 18:18 — REGNUM Статус дипмиссии Китая в Литве понижен до статуса представительства, сообщил 26 ноября официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

Чжао Лицзянь «26 ноября министерство иностранных дел Китая официально направило ноту министерству иностранных дел Литвы, решив изменить название китайского дипломатического учреждения в Литве на представительство КНР в Литве».

В связи с этим Пекин просит Вильнюс внести соответствующие изменения в название своего дипломатического представительства в Китае. Он добавил, что таким образом Китай отреагировал на нанесённый ущерб его суверенитету со стороны Литвы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной этих мер Пекина является открытие в Литве 18 ноября представительства Тайваня, который Китай считает своей территорией.

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