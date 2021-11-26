Пекин, 26 ноября 2021, 18:18 — REGNUM Статус дипмиссии Китая в Литве понижен до статуса представительства, сообщил 26 ноября официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
В связи с этим Пекин просит Вильнюс внести соответствующие изменения в название своего дипломатического представительства в Китае. Он добавил, что таким образом Китай отреагировал на нанесённый ущерб его суверенитету со стороны Литвы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной этих мер Пекина является открытие в Литве 18 ноября представительства Тайваня, который Китай считает своей территорией.
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