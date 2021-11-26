Цаленджиха, Грузия, 26 ноября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила обращение недавно избранному главе Цаленджихского района Георгию Харчилава, сообщает 26 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

В обращении Зурабишвили поздравила Харчилава с избранием на пост мэра и выразила надежду, что в Цаленджихе будут реализованы важные муниципальные проекты. По мнению Зурабишвили, граждане на муниципальном уровне должны стать партнёрами властей.

Напомним, что на прошедших в октябре выборах в местные органы власти Цаленджихский район оказался единственным из 20 муниципальных образований, где победу одержал представитель оппозиции. Георгий Харчилава с небольшим перевесом выиграл у провластного кандидата Георгия Гулордава. В местном сакребуло (муниципальном собрании) оппозиция также обошла правящую партию «Грузинская мечта», имея 16 депутатов против 11.

Цаленджихский район находится на северо-западе Грузии. Численность его населения — чуть более 23 тысяч человек.