Тюмень, 26 ноября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Тюменской области вслед за председателем областной думы Сереем Корепановым, который считает непривитых от коронавируса «опасней шахидов», ярко выразил отношение к противникам насильной вакцинации спикер парламента Тюмени Евгений Заболотный, послав «антиваксеров» в морг и на кладбище. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Med-instrukcia.ru Морг

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Воодушевлённый письмом за подписью 11 врачей, предлагавшим возить «антиваксеров» в красную зону ковидных госпиталей на экскурсию, Евгений Заболотный предложил пойти дальше — возить сразу на экскурсию в морг и на кладбище.

«Не в красную зону свозить, как предлагают, а в морг и на кладбище. При очередном собрании в сквере Комсомольском взять антипрививочников и сводить туда — недалеко ведь — в наше одно из современных медицинских учреждений, слава Богу, что оно есть у нас. Провести там экскурсию, посмотреть, как вскрываются тела и что представляют легкие тех людей, которые не прошли вакцинацию. Я, к сожалению, часто бываю в морге в последнее время. Самая популярная услуга, которая сегодня рекламируется, — организация похорон», — отметил Заболотный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал о смерти от ковида 172 привитых от коронавируса тюменцев, а также вакцинированной и заразившейся ковидом 21 тысяче жителей региона.