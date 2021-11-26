Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Китайские власти работают с американскими коллегами, чтобы предотвратить исключение китайских компаний из списка американских фондовых бирж, сообщает 26 ноября Reuters.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти США стараются вывести иностранные компании с американских фондовых бирж, когда их аудиторские проверки не соответствуют американским стандартам.

Совет по надзору за бухгалтерским учетом в государственных компаниях (PCAOB) США ранее пожаловался на отсутствие доступа к рабочим документам по аудиту китайских компаний, зарегистрированных в США. В свою очередь правительство Китая неохотно предоставляет зарубежным регуляторам документы местных бухгалтерских фирм, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

«Мы не думаем, что вывод китайских компаний с американского рынка принесет пользу компаниям или глобальным инвесторам, или китайско-американским отношениям», — заявил на конференции в Гонконге Шэнь Бин, генеральный директор департамента международных отношений комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Напомним, что в декабре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал закон, направленный на вывод иностранных компаний с американских бирж, если они не соблюдают американские стандарты аудита.